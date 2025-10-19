Raad: Direniş Lübnan’ın Yükü Değil, Onuru ve Gücüdür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - Raad, gerçek egemenliğin "düşmanın dostlarına" itaat ederek değil, halkın kendi iradesiyle kazanılabileceğini belirtti.

"İsrail en vahşi soykırım yöntemlerine başvurdu"

Lübnan merkezli el-Ahbar gazetesinin haberine göre Muhammed Raad, bu açıklamaları Nebatiye kentinde düzenlenen bir anma töreninde yaptı.

Törende, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden sivil savunma görevlileri anılıyordu. Raad, konuşmasında İsrail'e işaret ederek, "Siyonist düşman, Gazze ve Lübnan’da sivilleri hedef alarak en vahşi soykırım yöntemlerine başvurdu. Hastaneleri, yerleşim bölgelerini ve kalabalık sivil alanları bombaladı" dedi.

Raad ayrıca, İsrail'in kara, hava ve denizden 4 binden fazla ihlal gerçekleştirdiğini ve bu durumun "insanlıktan uzaklaştığını kanıtladığını" ifade etti.

"Direniş meşruiyetini halkın vicdanından alır"

İsrail'in bu saldırganlığının eninde sonunda kendi aleyhine döneceğini savunan Raad, "Düşmanın imajı, artık tarihsel olarak kendisine destek veren Batı halkları nezdinde dahi nefretle anılıyor" diye ekledi.

Özgürlük ve egemenliğin bir ulusun varlığını tanımlayan temel değerler olduğunu vurgulayan Raad, bu değerlerin ancak halkın bilinci ve inancıyla korunabileceğini söyleyen Raad, direnişi "işgale boyun eğmeyen bir halkın savunma refleksi" olarak tanımladı ve meşruiyetinin hiçbir dış onaya ihtiyaç duymadığını, doğrudan halkın vicdanından geldiğini belirtti.

"Sivil savunma şehitleri yolumuzu aydınlatıyor"

Direnişin Lübnan'da hem topluma hem de devlete destek olduğunu, bir yük olmadığını yineleyen Raad, "Deneyimler, uluslararası dostluklara dayanarak vatanı koruma hayalinin boş olduğunu gösterdi. Egemenlik, düşmanın dostlarına ve onların çıkarlarına itaatle değil, onurlu yurttaşların özgür iradesiyle sağlanır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hayatını kaybeden sivil savunma görevlilerine de değinen Raad, onları "direniş ahalisinin yolunu aydınlatan yıldızlar" olarak andı.

Raad, şu verileri paylaştı:

"Bu savaşta yalnızca Cebel Amil bölgesinde 34 sivil savunma görevlisi, enkaz kaldırma sırasında ise 5 kişi daha şehit oldu. Lübnan genelinde sivil savunma teşkilatından hayatını kaybeden 153 kişiden 39’u bu bölgedendi."

Raad, bu rakamların İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe saydığının açık bir göstergesi olduğunu da sözlerine ekledi.