Ben Gvir’den Netanyahu’ya Savaş Çağrısı: “Refah’ta Ateşkes Değil, Yok Etme Zamanı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı - ABNA - İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, Refah kentinde yaşananların ardından Başbakan Benyamin Netanyahu'ya seslendi.

Ben Gvir, Netanyahu'dan İsrail ordusuna Gazze'deki saldırıları "tüm gücüyle" yeniden başlatma emri vermesini istedi.

Irkçı bakan, bu çağrısını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir mesajla dile getirdi.

Ben Gvir, "Başbakan'a, ordunun Gazze'de çatışmaları tüm şiddetiyle yeniden başlatması talimatını vermesi için çağrıda bulunuyorum" dedi.

Bakan, ateşkes sürecine yönelik tepkisini de ekleyerek, "Hamas’ın kabuğunu değiştireceği ya da imzaladığı anlaşmaya uyacağı yönündeki sahte hayallerin, beklendiği gibi güvenliğimiz için tehlikeli olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Ben Gvir, "Bu örgüt tamamen yok edilmeli, ne kadar çabuk olursa o kadar iyi" diye yazdı.

Netanyahu ve Gallant durumu değerlendiriyor

İsrail merkezli Kanal 14 ise Başbakan Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Refah'taki durumu değerlendirmek üzere bir araya geldiğini bildirdi.

Haberde, her iki ismin de orduya Gazze'de derhal harekete geçme talimatı verme konusundaki kararlılıklarını koruduğu belirtildi.