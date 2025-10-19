Abdul Bari Atvan: “Gazze’deki Ateşkes Emperyal Oyunların Gölgesinde Kırılgan”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Deneyimli Arap analist Abdul Bari Atvan, Gazze Şeridi’nde geçici olarak sağlanan ateşkesin kalıcı bir çözüm değil, yeni çatışmaların öncüsü olduğunu ifade etti. Re'ye'l-Yevm gazetesinde yer alan değerlendirmesinde Atvan, “Bu ateşkes, Filistin halkının kanı üzerinden kurulan geçici bir moladır. ABD ve İsrail’in stratejisi, bölgeyi sürekli istikrarsız tutmaktır.” dedi.

Atvan, Washington’un diplomatik girişimlerinin “barış girişimi” olarak sunulmasına rağmen, gerçekte direniş güçlerini zayıflatma amacı taşıdığını söyledi. Deneyimli gazeteci, “Amerika ve İsrail bir ateşkesi değil, teslimiyeti arzuluyor. Ancak bu halk, onlarca yıldır gösterdiği gibi boyun eğmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Gazeteci, ayrıca Arap ülkelerine de çağrıda bulunarak, “Her gerçek Arap lider, Filistin davasına sırtını dönenlerin tarihte yargılanacağını bilmelidir. Direniş sadece Filistin’in değil, tüm ümmetin onuru meselesidir.” dedi.

Uzmanlar, Atvan’ın açıklamalarını Gazze’deki kırılgan ateşkes sürecine karşı bir uyarı olarak değerlendiriyor. Direniş yanlısı çevreler ise, Atvan’ın bu sözlerinin, ABD ve İsrail’in bölgesel politikalarını ifşa eden cesur bir çıkış olduğunu vurguladı.

Atvan’ın söyleşisinde öne çıkan vurguya göre, Filistin direnişi yalnızca İsrail’e karşı değil, aynı zamanda “bölgesel teslimiyet düzenine” karşı mücadele ediyor. Gazze’deki geçici sükûnet bu nedenle, Atvan’a göre, “fırtına öncesi sessizlikten ibaret.”