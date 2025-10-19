  1. Ana Sayfa
Doha’da Tarihi Uzlaşma: Pakistan ve Afganistan 48 Saatlik Ateşkesten Barış Masasına

19 Ekim 2025 - 17:52
Pakistan ve Afganistan, günlerdir süren sınır çatışmalarının ardından 48 saatlik ateşkes ilan etti. Tarafların, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde uzlaşmaya varması bölge için umut ışığı olarak değerlendirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güney Asya’da haftalardır süren sınır gerilimlerine son verebilecek önemli bir adım atıldı. Pakistan ve Afganistan, yoğun çatışmalar sonucunda ilan ettikleri 48 saatlik ateşkesin ardından, Doha’da yapılan barış görüşmelerinde temel ilkelerde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Diplomatik kaynaklara göre iki ülke, karşılıklı güven inşası, sınır güvenliği ve mülteci akınlarının kontrol altına alınması konularında bir plan üzerinde mutabakata vardı. Görüşmelerde Doha yönetimi arabulucu rol üstlenirken, bazı bölgesel aktörlerin de süreci desteklemek adına gözlemci sıfatıyla hazır bulunduğu bildirildi.

Afganistan tarafı, anlaşmanın “egemenliğe saygı ve karşılıklı iş birliği” çerçevesinde devam edeceğini açıklarken, Pakistan delegasyonu ateşkesin “kalıcı barış için bir fırsat penceresi” olduğunu belirtti.

Bölge kaynakları, bu sürecin sadece iki ülkenin değil, tüm Güney Asya’nın güvenlik denkleminde yeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Ancak analistler, sahadaki bazı silahlı grupların süreci provoke etme çabalarına dikkat çekerek, barışın kalıcılığı için bölgesel istihbarat iş birliğinin hayati olduğunu vurguladı.

Direniş ekseni çevrelerinde ise bu gelişme, emperyal güçlerin bölgedeki çatışmalardan beslenen stratejilerine darbe vurabilecek bir diplomatik başarı olarak değerlendirildi. Zira Afganistan ve Pakistan’ın doğrudan diyalog içinde olması, bölgesel bağımsızlık hattının güçlenmesi anlamına geliyor.

Doha’daki heyetlerin önümüzdeki hafta kalıcı ateşkes ve ekonomik iş birliği başlıklarını görüşmek üzere yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor.

