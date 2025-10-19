Gopinath’tan Uyarı: “Küresel Ekonomi ABD Bağımlılığıyla Çöküşe Sürüklenecek”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Küresel finans sisteminin geleceğine dair endişeler derinleşiyor. Eski IMF Başekonomisti ve ekonomist Gita Gopinath, The Economist’te kaleme aldığı son yazısında, mevcut ekonomik modelin ABD merkezli sermaye bağımlılığı nedeniyle “kontrolsüz bir çöküş sürecine doğru ilerlediğini” belirtti.

Gopinath, özellikle son yıllarda doların rezerv para gücüne dayanılarak inşa edilen finansal dengenin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. “Dünyanın geri kalanı, ABD’nin kıtlık ve kriz üretmeyen bir ekonomi gibi davranmaya devam edebileceğine inanıyor. Bu, büyük bir yanılgı.” ifadesini kullandı.

Raporunda olası bir finansal çöküş senaryosu da paylaşan Gopinath, ABD ekonomisinin kendi iç borç çevriminde 20 trilyon dolara yakın kayıpla karşılaşabileceğini, uluslararası portföylerde yer alan yabancı sermayenin de 15 trilyon dolarlık bir erime riski taşıdığını belirtti.

Uzman, küresel finans sisteminin merkezsiz ve daha dirençli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunarak, “ABD’ye bağımlı ekonomik yapı, dünyanın kaderini tek bir ülkenin politik oyunlarına bağlamıştır. Yeni bir finansal çok kutupluluk düzenine geçiş kaçınılmaz.” uyarısında bulundu.

Ekonomik direniş ekseninde yorum yapan uzmanlar ise Gopinath’ın bu analizini, uzun süredir dile getirilen “ekonomik sömürgecilik zincirinin kırılması” çağrısının akademik bir teyidi olarak değerlendiriyor. Analistlere göre, doların küresel hakimiyetini kıracak bölgesel finans bloklarının güçlenmesi, gelişmekte olan ülkeler için stratejik bir zorunluluk haline geldi.

Gopinath’ın analizi, 2020’lerin sonunda yaşanabilecek büyük ekonomik yeniden yapılanmanın habercisi olarak görülüyor.