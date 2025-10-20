Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Newsweek’in edindiği bilgilere göre, Pentagon, ABD genelinde ve yurtdışındaki askeri üslerde tespit edilen yüksek düzeyde PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler) kirliliğinin temizlenmesini yıllardır sistematik olarak erteliyor. Laboratuvar sonuçları, bu zehirli kimyasalların yeraltı sularını ve içme kaynaklarını kirlettiğini, çevredeki yerleşimlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını gösteriyor.

Çevre uzmanları, bu kimyasallara uzun süre maruz kalmanın kanser, karaciğer rahatsızlıkları ve doğum kusurları gibi kronik hastalıklara neden olduğunu belirtiyor. Ancak Pentagon, temizlik maliyetinin yüz milyarlarca dolara ulaşabileceğini öne sürerek projeyi sürekli erteliyor.

Direniş eksenli çevre aktivistleri, bu tutumun emperyalist sistemin insanı ve tabiatı sömüren yapısının bir yansıması olduğunu vurguluyor. ABD’nin "güvenlik" adına kurduğu yüzlerce askeri üs, bugün çevre güvenliği açısından en büyük tehditlerden biri haline gelmiş durumda. Uzmanlar ve yerel halk, Washington yönetimine hesap verme çağrısında bulunuyor.