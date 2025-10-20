Sanaa’da Direnişin Yankısı: Şehit Korgeneral Gamari’ye “Sadıkların Günü”nde Veda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’in başkenti Sanaa, bugün tarihî bir direniş buluşmasına sahne oldu. İsrail’in geçen hafta Yemen’e düzenlediği saldırıda aldığı yaralar sonucu şehid olan Yemen Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Abdülkerim el-Gamari için on binlerce kişi “Sadıkların Günü” adıyla anılan görkemli törende bir araya geldi.

Törene Yemen’in siyasi, askeri ve toplumsal liderlerinin yanı sıra Ensarullah hareketinin üst düzey isimleri de katıldı. Kalabalıklar, direniş bayrakları ve Filistin posterleriyle alanı doldururken, “Direniş bir bütündür” ve “Şehitler yaşıyor, direniş sürüyor” sloganları yükseldi.

Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdusselam yaptığı konuşmada, “General Gamari’nin kanı Yemen direnişinin kararlılığını büyütecek; bu şehadet, Siyonist varlığa ve onun destekçilerine karşı bölgesel dayanışmayı daha da derinleştirecek” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, İsrail’in Yemen’e yönelik son saldırılarını, Gazze’de ve Lübnan sınırında tıkanan askeri stratejisinin bir uzantısı olarak değerlendiriyor. Ancak Sanaa’daki kitlesel yürüyüş, bu saldırıların direniş hattını zayıflatmadığını, aksine halkın birliğini daha da pekiştirdiğini ortaya koydu.