Ateşkes Kâğıt Üstünde: İsrail, Gazze’de Katliamı Sürdürdü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistinli insan hakları kuruluşlarının açıkladığı verilere göre, İsrail işgal güçleri, son haftalarda Gazze ve Batı Şeria’da aralıksız saldırılar düzenleyerek ateşkesi sistematik biçimde ihlal ediyor. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 97 kişi hayatını kaybetti, en az 230 sivil yaralandı.

Gazze’nin kuzeyinde ve Han Yunus çevresinde düzenlenen gece baskınlarında, işgal ordusunun ağır silahlarla hedef gözetmeksizin saldırılar düzenlediği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların ambulansların bölgelere ulaşmasını da engellediğini, birçok sivilin enkaz altında kaldığını duyurdu.

Direniş güçleri, Tel Aviv’in ateşkesi fiilen ortadan kaldırmak ve uluslararası kamuoyunun ilgisini Gazze’den uzaklaştırmak istediğini belirtiyor. Hamas ve İslami Cihad yetkilileri yaptıkları ortak açıklamada, “İsrail saldırıları direnişi durduramayacak, aksine Filistin halkının kararlılığını derinleştirecek” ifadelerini kullandı.

Lübnan’daki ve Yemen’deki direniş gruplarından da Gazze’ye dayanışma mesajları gelirken, bölgesel kaynaklar işgal ordusunun son ihlallerinin önümüzdeki dönemde cepheyi yeniden genişletme niyetinin bir işareti olabileceğini değerlendiriyor.