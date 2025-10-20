ABD Ordusunun Gövde Gösterisi Felakete Yaklaştı: Vance’in Konvoyu Üzerinde Mermi Patladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de askeri güç gösterileri bu kez Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in konvoyunu hedef aldı. Kaliforniya’daki bir askeri gösteri sırasında ağır topçu atışlarından biri, güvenlik protokolü ihlali sonucu Vance’in konvoyunun üzerinden geçerek havada infilak etti. ABD ordusu olayın “teknik bir hata” nedeniyle gerçekleştiğini açıklasa da, güvenlik kaynakları olayın ihmaller zincirine işaret ettiğini söylüyor.

Olay sonrası bölgedeki faaliyetler kısa süreliğine durdurulurken, Pentagon yetkilileri “hiç kimsenin yaralanmadığını” doğruladı. Ancak askeri analistler, bu olayın ABD’nin son dönemde iç ve dış politikada agresif güç gösterisini artırdığı bir dönemde yaşanmış olmasına dikkat çekiyor.

Direniş eksenindeki medya çevreleri, bu olayı “Washington’un şiddet merkezli siyasetinin sembolü” olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, ABD’nin savaş alanlarında sergilediği kontrolsüz saldırganlık, artık kendi topraklarında bile güvenlik zafiyetine dönüşmüş durumda.