Ayetullah Hamanei: “İran gençliği milletin umudu, düşmana en güçlü cevaptır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Devrimi’nin Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Pazartesi sabahı, çeşitli spor branşlarında şampiyonluk kazanan ve uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya elde eden yüzlerce gençle bir araya geldi. Lider, bu gençleri “ulusal gücün tezahürü ve İran’ın yükselişinin sembolü” olarak tanımlayarak,

“Siz, İran’ın umut verici gençlerinin milletin sembolü olarak zirvelere tırmanma ve dünyanın gözlerini İran’ın aydınlık havasına çevirebilme gücüne sahip olduğunu kanıtladınız” dedi.

Hamanei, gençlerin kazandığı başarıların sadece madalya değil, aynı zamanda düşmanın yürüttüğü “yumuşak savaş” karşısında moral ve stratejik bir zafer anlamına geldiğini belirtti.

“Sizin elde ettiğiniz madalyalar, düşmanın umutsuzluk yaydığı, kabiliyetlerimizi küçümsediği bir dönemde kazanıldı. Bu yüzden, bu madalyalar geçmiştekilerden çok daha değerlidir” ifadelerini kullandı.

“ABD ve İsrail rejimi terörün asıl temsilcileridir”

Konuşmasında ABD Başkanı’nın İran ve bölgeye dair son açıklamalarına da değinen Hamanei, söz konusu beyanları “İsrail rejimine moral verme çabası” olarak değerlendirdi:

“Bu kişi, İsrail’e destek amacıyla boş laflar ediyor. Eğer gerçekten güçlü ise, ABD’nin her eyaletinde kendisine karşı sokaklara dökülen milyonlarca insanı görsün.”

Lider, ABD’nin Gazze’de işlenen savaş suçlarındaki sorumluluğunu açıkça dile getirerek,

“Gazze’deki 20 binden fazla çocuk ve bebek terörist değil, masum şehitlerdir. Terörist ABD’dir; çünkü DEAŞ’ı kuran, bölgede savaşı körükleyen ve bugün de cinayetlerini sürdüren odur” dedi.

Ayetullah Hamanei, Gazze’de 70 binden fazla Filistinlinin katledilmesini ve son savaşta 1000’den fazla İranlının şehit olmasını, “ABD ve İsrail rejiminin terörist doğasının açık kanıtı” olarak nitelendirdi.

“Onlar sadece halkı katletmekle kalmadı, bilim insanlarımızı da suikastlarla öldürdüler. Ancak bilimi suikastla öldüremezler” dedi.

“İran’ın füzeleri milletin el emeğiyle yapıldı”

İran’ın savunma alanındaki ilerlemelerine değinen Hamanei, İran füzelerinin “dışarıdan alınmadığını, tamamen İran gençlerinin bilgi ve çabasıyla üretildiğini” vurguladı:

“İran genci sahaya çıktığında gayretiyle bilimsel altyapı oluşturur ve milletinin savunma gücünü kendi elleriyle inşa eder.”

Hamanei, İran’ın nükleer ve teknolojik alanlarda ulaştığı noktayı da hatırlatarak,

“İran artık nano, lazer, nükleer, askerî sanayi ve tıp gibi alanlarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Bu, gençlerimizin emeğiyle gerçekleşti” dedi.

“Düşmanın karartma çabası, gençlerin başarısıyla boşa çıktı”

İmam Hamanei, düşmanın İran’ı karanlık ve umutsuz göstermeye çalıştığını ancak gençlerin spor ve bilimdeki zaferleriyle bu çabayı boşa çıkardığını vurguladı:

“Onlar başarılarımızı görmezden gelerek, eksiklikleri abartarak umutsuzluk yaymak istiyor. Ancak siz, İran’ın aydınlık havasını dünyaya gösterdiniz.”

Lider, bazı çevrelerin “İran gençliği umutsuz” yönündeki iddialarını “temelsiz” olarak nitelendirdi:

“Sevgili İran, umudun ve gençliğin tezahürüdür. Gayret eden her İran genci, zirvelere ulaşma gücüne sahiptir.”

“ABD pazarlık değil, dayatma peşindedir”

ABD Başkanı’nın “pazarlık” söylemine de yanıt veren Hamanei,

“Eğer pazarlık zorbalıkla eşlik ediyorsa, bu pazarlık değil dayatmadır. İran milleti hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir” dedi.

Bölgedeki savaşların kaynağının da bizzat ABD olduğunu belirten Devrim Lideri,

“ABD, savaşların, yıkımların ve terörün kaynağıdır. Bölge halkına barış değil, kan ve ateş getirdi. Ancak Allah’ın izniyle bu millet onların hiçbir zorbalığından etkilenmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda İran Genç Millî Takımı geleneksel güreş gösterisi sundu ve Ayetullah Hamanei’nin takdirini kazandı.