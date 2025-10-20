İran Genelkurmay Başkanı: “Düşman vahşidir ama aldığı darbeden sonra yeniden hata yapmaya cesaret edemeyecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ülkenin savunma kapasitesi, bölgesel caydırıcılığı ve direniş ekseninin kararlılığına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakıri, düşman güçlerin doğasının saldırgan olduğunu ancak İran’ın son operasyonları sonrasında bu çevrelerin “yeniden maceracılığa kalkışma cesaretini” kaybettiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Düşmanlarımız vahşi ve saldırgandır; fakat aldıkları darbeden sonra tekrar hata yapmaları pek muhtemel değildir. Onlar, İran’ın gücünü artık sınamaya cesaret edemez.”

Tümgeneral Bakıri, İran Silahlı Kuvvetleri’nin hem savunma hem de stratejik taarruz kabiliyetlerinin en yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak, “Bugün İran, bölgesinde hiçbir tehdide boyun eğmeyen, caydırıcı ve kararlı bir güçtür. Direniş ekseninin ortak iradesi, artık düşmana karşı geri dönülmez bir denge yaratmıştır” dedi.

Bakıri, son savaşlarda ve bölgesel gelişmelerde düşmanın yaşadığı yenilgilerin, sadece askeri değil psikolojik olarak da derin etkiler bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail rejimi ve destekçileri, İran’ın kararlılığını test etmeye kalktıklarında, bu coğrafyanın ne demek olduğunu acı bir şekilde hatırladılar. Artık onlar için her tehdit, kendi sonlarının başlangıcı anlamına geliyor.”

İran ordusunun, düşmanın her türlü provokasyonuna karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Bakıri, direniş cephesinin birliğine de dikkat çekti:

“İran, Lübnan’dan Gazze’ye, Yemen’den Irak’a kadar aynı inanç, aynı hedef ve aynı kararlılıkla yürüyen bir cephedir. Bu birlik, düşmanın hiçbir planına izin vermeyecek kadar güçlüdür.”

Tümgeneral Bakıri’nin bu sözleri, İran’ın son dönemde hem savunma sanayisinde hem de bölgesel stratejide elde ettiği ilerlemenin, caydırıcılığının merkezine dönüştüğünü bir kez daha ortaya koydu.