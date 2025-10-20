Kuzey Kıbrıs’ta Erdoğan’ın Adayı Kaybetti: Ankara’nın Yoğun Desteği de Seçim Sonucunu Değiştiremedi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan seçimler, bölgesel siyasette dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar, seçim süreci boyunca Ankara’nın siyasi, medya ve ekonomik desteğini tam olarak arkasına almasına rağmen, rakibine anlamlı bir farkla mağlup oldu.

Seçim sürecinde Türk hükümetine yakın medya organlarının Tatar lehine yürüttüğü kampanyalar, Ankara’dan yapılan açık destek açıklamaları ve sahadaki yoğun diplomatik girişimlere rağmen, Kıbrıs Türk seçmeni sandıkta farklı bir yönelim gösterdi.

Siyasi gözlemciler, bu sonuçla birlikte Kıbrıs Türk halkının “Ankara merkezli yönlendirmelere” tepki verdiğini ve kendi iradesine sahip çıkma yönünde güçlü bir mesaj verdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu tablo, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki siyasi nüfuzunun sınırlarını da gözler önüne serdi.

Analistler, seçim sonuçlarını yalnızca bir adayın yenilgisi olarak değil, aynı zamanda Ankara’nın Ada üzerindeki etkisine yönelik “halk temelli bir uyarı” olarak yorumluyor.

Kıbrıs’ta yükselen bağımsızlık söylemleri ve halkın yerel yönetim üzerinde daha fazla söz sahibi olma isteği, seçim sonuçlarının ardından yeniden gündemin merkezine oturdu.

Direniş eksenine yakın bölgesel medya, seçim sonucunu “Kıbrıs halkının kendi kimliğini ve siyasi iradesini koruma yönünde attığı önemli bir adım” olarak değerlendirirken, Türkiye’nin bölgedeki politikalarının artık eskisi kadar etkili olamayacağına dikkat çekiyor.