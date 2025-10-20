Gazze’ye Yeni Oyun: Batı Destekli “Uluslararası Güç” Planı Egemenliği Tehdit Ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve Avrupalı ülkelerin desteklediği yeni Birleşmiş Milletler tasarısı, Gazze’de savaş sonrası dönemi şekillendirmeyi hedefliyor. Tasarıya göre, bölgede kurulacak uluslararası güce “geniş güvenlik ve idari yetkiler” verilmesi, bu gücün geçici olarak Gazze’nin güvenliğini ve yönetimini üstlenmesi planlanıyor.

Diplomatik kaynaklar, Mısır’ın böylesi bir güce liderlik etmesinin gündemde olduğunu, Türkiye ve Azerbaycan’ın da sınırlı askeri veya lojistik katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Ancak bu planın “insani istikrar” adı altında Filistin’in direniş altyapısını etkisizleştirmeyi amaçladığı yorumları öne çıkıyor.

Direniş eksenine yakın gözlemciler, bu girişimin Gazze’nin özgür iradesini devre dışı bırakmak anlamına geldiğini vurguluyor. Hamas kaynakları, “Gazze’nin kaderini belirleme hakkı sadece Filistin halkına aittir” diyerek uluslararası askeri güce karşı çıkıyor.

Analistler, Washington ve Brüksel’in bu tür planlarla Gazze’yi askeri denetime açmak, direnişi boğmak ve bölgede “Batı garantörlüğü altında yeni bir düzen” kurmak istediğine dikkat çekiyor. Gazze halkı ise olası dış güç varlığını, işgalin yeni bir formu olarak değerlendiriyor.