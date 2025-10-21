Fransa’dan Gazze çağrısı: “Ateşkes korunmalı, insani yardım önü açılmalı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de artan insani krize dikkat çekerek, bölgeye giriş yapan yardım konvoylarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, İsrail ve Hamas’ın mevcut ateşkes şartlarına harfiyen uyması çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa Birliği’nin Gazze’deki sivil misyonunun Filistin polis gücünün yeniden yapılandırılmasına destek sağlayacağı kaydedildi. Paris yönetimi, “kalıcı istikrarın ancak insani yardımların sürekliliği ve güvenliğin Filistin kurumları eliyle sağlanmasıyla mümkün olacağını” ifade etti.

Diplomatik kaynaklara göre Fransa, Avrupa ülkeleriyle birlikte abluka koşullarının hafifletilmesi ve uluslararası yardımların denetimsiz biçimde ulaşması için yeni bir diplomatik girişim başlatmaya hazırlanıyor.

Gazze’de yaşanan insani tablo, uluslararası toplumun gözü önünde endişe verici boyutlara ulaşırken, Fransa’nın bu açıklaması Avrupa’dan yükselen nadir “insani öncelik” vurgularından biri olarak değerlendiriliyor.