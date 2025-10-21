ABD’de AIPAC Tepkisi Büyüyor: Demokrat Seçmenlerin Yarısı İsrail Lobisine Mesafeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Michigan, Pennsylvania, Arizona ve Wisconsin eyaletlerinde yürütülen güncel bir anket, Demokrat seçmen tabanında İsrail lobisinin etkisine karşı dikkat çekici bir tepki oluştuğunu ortaya koydu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 48’i, Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) tarafından desteklenen adaylara oy vermeyi kesin olarak reddettiklerini ifade etti.

Gazze’de devam eden savaş ve Washington yönetiminin Tel Aviv’e silah desteği, Amerikan solunda derin bir rahatsızlık yaratmış durumda. Özellikle genç seçmenler ve parti tabanında etkili ilerici kesimler, AIPAC’ın kampanya finansmanındaki rolünü “demokratik süreci zehirleyen” bir etken olarak tanımlıyor.

Anket sonuçları, Demokrat Parti içindeki Filistin yanlısı hareketlerin giderek güç kazandığını gösterirken; bazı adayların seçim kampanyalarında AIPAC’tan gelen bağışları bilinçli şekilde reddettiği de gözleniyor.

Siyasi gözlemcilere göre, bu sonuçlar 2026 ara seçimleri öncesinde ABD’nin iç siyasetinde Filistin meselesinin önceki yıllara kıyasla çok daha ciddi bir belirleyici faktör haline geldiğini işaret ediyor.

Progressive kampanyalar, “Gazze’deki insani felaket” karşısında sessiz kalan siyasetçilere karşı tabandan güçlü bir örgütlenme yürütürken, partinin merkez kanadı bu baskıdan rahatsız. Analistler, bu eğilimin devam etmesi halinde AIPAC’ın Demokratlar üzerindeki etkisinin önemli ölçüde sarsılabileceği görüşünde.