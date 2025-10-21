  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

İsrail’in Bahreyn Büyükelçisi’nden Normalleşme Mesajı: “Sabır ve Güven” Vurgusu

21 Ekim 2025 - 17:02
News ID: 1741217
İsrail’in Bahreyn Büyükelçisi’nden Normalleşme Mesajı: “Sabır ve Güven” Vurgusu

Daha önce Türkiye’de diplomat olarak görev yapan İsrail’in Bahreyn Büyükelçisi Eitan Naeh, Körfez ülkeleriyle ilişkilerin “sabır ve güven temelli” bir süreçte ilerleyeceğini savundu. Analistler ise bu açıklamayı, Tel Aviv’in bölgedeki direniş hattını zayıflatma çabalarının diplomatik söylemlerle örtülmeye çalışılması olarak değerlendiriyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Bahreyn’deki ilk büyükelçisi Eitan Naeh, Körfez bölgesinde yaşanan siyasi kırılmalara rağmen Tel Aviv’in “normalleşme politikalarına” bağlı kalacağını belirtti. Naeh, Manama’da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı konuşmada, “İlişkiler sabırla, güvenle ve karşılıklı anlayışla güçlenecek” ifadesini kullandı.

Naeh’in açıklamaları, Gazze’de süregelen insani kriz ve bölge halkının İsrail işgaline karşı öfkesinin arttığı bir döneme denk geldi. Körfez kamuoyunda ise bu tür mesajlar, “Filistin davasını gölgeleyen diplomatik manevralar” olarak eleştiriliyor.

Orta Doğu’daki Arap-İsrail temaslarını yakından izleyen bölge uzmanları, İsrail’in son dönemde diplomatik kanallar üzerinden Filistin direnişini izole etme stratejisini derinleştirdiğine dikkat çekiyor. Bahreyn ve bazı Körfez ülkelerinde kamuoyunun büyük çoğunluğu, hükümetlerinin Tel Aviv’le ilişkilerinde Filistin meselesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor.

Naeh, daha önce Ankara’da görev yaptığı dönemde de İsrail-Türkiye ilişkilerinin onarılması için yürüttüğü faaliyetlerle tanınıyordu. Ancak gözlemciler, Tel Aviv’in bölge ülkeleriyle kurduğu “ekonomik işbirliği” söylemlerinin gerçekte direniş eksenini bölmeye dönük bir stratejinin parçası olduğu görüşünde birleşiyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha