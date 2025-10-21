BAE’den Herzliya Hamlesi: Yeni Büyükelçilik “İbrahim Anlaşmaları”nın Devamı mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail medyasına göre Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv’in kuzeyinde yer alan Herzliya kentinde büyükelçilik binası inşa etme kararı aldı. Bu adım, 2020’de imzalanan “İbrahim Anlaşmaları” sonrasında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kalıcı hale getirilmesi yönünde atılmış en somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

BAE Dışişleri kaynakları, planın “bölgesel istikrarı güçlendirme” amacını taşıdığını iddia ederken, Filistinli yorumcular bu yaklaşımın Gazze’de süren katliama rağmen İsrail’e siyasi meşruiyet kazandırdığını vurguladı.

Arap dünyasında ise bu gelişmeye karşı tepkiler büyüyor. Sosyal medyada ve sivil toplum çevrelerinde yükselen sesler, “Herzliya’daki elçilik işgale yeni bir Arap damgasıdır” yorumlarıyla dikkat çekti. Direniş hareketleri, söz konusu kararın “normalleşme değil, teslimiyet” anlamına geldiğini belirterek bölgesel halklara dayanışma çağrısı yaptı.

Uzmanlara göre Abu Dabi’nin bu girişimi, Tel Aviv’le ekonomik ve güvenlik işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Ancak Gazze’deki savaşın devam ettiği bir dönemde böyle bir adımın, Arap kamuoyunda meşruiyet bulmasının zor olacağı ifade ediliyor.