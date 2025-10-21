Katar Emiri’nden Sert Tepki: “Doha’ya Saldırı Devlet Terörüdür”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, ülkesine yönelik son İsrail saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, olayın uluslararası hukuk ve diplomatik teamüllerin açık ihlali olduğunu belirtti. Es-Sani, “Bu tür saldırılar yalnızca Katar’a değil, bölgedeki barış girişimlerine ve Filistin halkının meşru davasına yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Emir ayrıca, saldırıya karşı gösterilen küresel tepkinin beklenenden çok daha sert olmasının, Tel Aviv yönetiminde ciddi bir rahatsızlık yarattığını vurguladı. “Bu saldırıların arkasında, Filistin direnişini boğma ve destek veren ülkeleri sindirme amacı yatıyor” diyen Es-Sani, Katar’ın Gazze halkına desteğinin hiçbir baskıyla sarsılmayacağını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, saldırının “uluslararası güvenlik ilkelerine meydan okuma” anlamına geldiği belirtilerek, Birleşmiş Milletler ve bölgesel örgütlere “açık bir kınama ve soruşturma” çağrısı yapıldı.

Filistinli direniş grupları ise Katar’a yönelik bu saldırının, İsrail’in bölgedeki diplomatik yalnızlığını örtme çabası olduğunu savunarak, “Katar’ın Gazze’ye desteği, işgal rejimini her zamankinden fazla rahatsız etmektedir” açıklamasında bulundu.