Hamas Gazze’de Denetimi Güçlendirdi: İsrail’in Desteklediği Gruplar Etkisiz Kaldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Gazze’deki mevcut duruma dair yayımladığı analizde, Hamas’ın savaştan sonra bile sahadaki hakimiyetini kaybetmediğini, bilakis “devlet benzeri bir yönetim disipliniyle” kontrolü yeniden tesis ettiğini yazdı.

Habere göre, İsrail’in çeşitli kanallar üzerinden desteklemeye çalıştığı yerel silahlı gruplar, halk desteği bulamadıkları için kısa sürede dağılma noktasına geldi. Gazze’deki kamu hizmetlerinin kademeli olarak yeniden işletilmeye başlanması ve güvenliğin direniş güçleri tarafından sağlanması, Hamas’ın kurumsal gücünü koruduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

Direniş kaynakları, Hamas’ın özellikle Gazze kent merkezinde ve kuzey bölgelerde yeniden organize olduğu, stratejik bölgelerde yedek savaşçılarını konuşlandırdığı bilgisini doğruladı. Aynı kaynaklar, bu yedek birliklerin “ateşkesin ihlali halinde savunma ve caydırıcılık görevine hazır” olduklarını belirtti.

Siyasi gözlemciler, İsrail’in “Hamas’ın çöküşünü hızlandırma” yönündeki planlarının başarısız olduğunu, mevcut tabloyun Filistin direnişinin sahadaki meşruiyetini daha da pekiştirdiğini vurguluyor. Halk desteğinin, savaşın tüm yıkıcılığına rağmen direnişten yana seyrini sürdürdüğü aktarılıyor.

Gazze’deki son durum, hem askeri hem de siyasi açıdan, İsrail’in “Hamas sonrası dönem” senaryolarının çöktüğünü ve direniş ekseninin bölgedeki dengeyi elinde tutmaya devam ettiğini gösteriyor.