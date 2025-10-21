Moskova ve Tahran Direniş Ekseni Etrafında Yeni Güvenlik Stratejisi İnşa Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Federasyonu Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bugün Salı günü İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Larijani ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Lavrentyev, dün Tahran’a gelmiş ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi ile de bir görüşme gerçekleştirmişti. Arakçi, bu görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu ve ikili, bölgesel ve uluslararası alanlarda iş birliğinin giderek arttığını belirtmişti. Ayrıca, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nde İran’ın nükleer dosyasıyla ilgili olarak, iptal edilmiş kararların geri getirilmesi amacıyla Kapsamlı Ortaklık Anlaşması (JCPOA)’nın çözüm mekanizmasının kötüye kullanılmasına karşı sergilediği kararlı ve ilkeci tutumu için Rusya’ya teşekkür etmişti.

Rusya Başkanı’nın Özel Temsilcisi Lavrentyev ise İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı vurgulayarak, bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke yetkilileri arasında sürekli ve yakın istişarelerin önemini ifade etti.