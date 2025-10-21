Brüksel’den Gazze’ye Uzanan Adalet Arayışı: Filistinli Çocuğun Katillerine Dava Yağmuru

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de geçtiğimiz yıl düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren altı yaşındaki Filistinli Reem el-Hadid’in ölümüyle bağlantılı olduğu belirtilen İsrailli askerler hakkında uluslararası ceza süreçleri hızla genişliyor. Brüksel merkezli insan hakları kuruluşlarının öncülüğünde yürütülen kapsamlı soruşturma, askerlerin kimlik ve rütbelerini açığa çıkardı.

Avrupa ve ABD’deki bir dizi mahkemenin gündemine taşınan dosyalar, İsrail ordusunun sivillere yönelik sistematik eylemlerinin belgelenmesinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hukukçular, “çocukları hedef alan saldırıların artık yalnızca insani değil, hukuki bir sınır ihlali olarak cezalandırılması gerektiğini” vurguluyor.

İsrailli bir güvenlik analisti, bu tür davaların ordu mensupları arasında panik yarattığını ve birçok askerin Avrupa ülkelerine seyahat etmekten çekindiğini itiraf etti. Analiste göre, “askerler artık görevlerinin yargılama tehdidiyle birlikte geldiğini biliyor.”

Filistinli insan hakları savunucuları ise bu gelişmeyi Gazze’deki adalet mücadelesinin uluslararası boyuta taşınması olarak değerlendiriyor. Hukuk ekipleri, benzer davaların Belçika, Fransa ve İspanya mahkemelerinde de gündeme gelmesi için yeni dosyalar hazırlıyor.

Uluslararası gözlemciler, bu sürecin yalnızca hukuki bir adım değil, aynı zamanda “Filistinlilerin sesi dünyanın adalet salonlarında yankılanıyor” mesajını da taşıdığını belirtiyor.