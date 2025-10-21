Moskova–Tahran Hattında Yeni Dönem: Rusya’dan Stratejik İş Birliği Mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya, İran’la ilişkilerini çok boyutlu biçimde genişletme kararlılığını bir kez daha vurguladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov tarafından yapılan açıklamada, Moskova’nın Tahran’la “tam ölçekli stratejik ortaklık” geliştirme arayışında olduğu belirtildi. Açıklamada, bu iş birliğinin enerji altyapısından savunma teknolojilerine, bölgesel güvenlikten ticari hatların entegrasyonuna kadar geniş bir çerçeveyi kapsadığı ifade edildi.

Uzmanlar, İran-Rusya hattındaki bu yakınlaşmayı, özellikle Batı’nın yaptırım politikalarına karşı şekillenen yeni bir jeopolitik bloklaşmanın parçası olarak değerlendiriyor. Enerji alanında iki ülkenin Hazar ve Basra merkezli yeni projelere yoğunlaştığı, savunma sahasında ise “ortak güvenlik konseptleri”nin masada olduğu aktarılıyor.

Tahran kaynakları, iş birliğinin özellikle yaptırımlara karşı mali ve ticari direnç oluşturmayı hedeflediğini belirtiyor. İranlı analistlere göre bu süreç, “Batı’nın baskısıyla şekillenen bölgesel sistemin dışında bağımsız bir güvenlik mimarisi kurma” yönünde kritik bir adım niteliğinde.

Moskova ve Tahran’ın son dönemde Suriye ve Kafkasya dosyalarındaki uyumlu tutumu da iş birliğini somutlaştıran unsurlar arasında öne çıkıyor. Gözlemciler, iki ülke arasında büyüyen stratejik ortaklığın, bölgesel güç dengelerinde uzun vadeli bir kaymaya yol açabileceğini vurguluyor.