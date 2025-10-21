Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Toplama Kampında Tutulan Cesetlerde İşkence ve İnfaz İzleri

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta geri gönderdiği 135 Filistinli şehidin cesetlerinde yapılan otopsilerde vahim bulgulara ulaşıldı. Bakanlık, cesetlerde kırık kemiklere, morarma izlerine, bağlama iplerine ve yakın mesafeden ateş edilmiş kurşun yaralarına rastlandığını bildirdi.

Resmî incelemelere göre, söz konusu kişilerin Sde Teiman toplama kampında tutulduğu, bir kısmının yaşamını yargısız infazla yitirdiği değerlendiriliyor. Tıbbi uzmanlar, cesetlerde görülen yanık izleri ve kelepçe kalıntılarının sistematik işkence uygulamalarını kanıtladığını belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı adına yapılan açıklamada, “Bu bulgular, İsrail’in uluslararası hukuku ve savaş kurallarını alenen ihlal ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadesi kullanıldı. Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni derhal devreye girerek kapsamlı bir soruşturma başlatmaya çağırdı.

Filistinli insan hakları kuruluşları ise cesetlerin keyfi biçimde tutulmasının, İsrail hapishanelerinde sürmekte olan “zorla kaybetme ve toplu cezalandırma” politikalarının bir devamı olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası hukukçular, Sde Teiman kampının uzun süredir işkence ve insan hakları ihlalleriyle gündeme geldiğini, bu son dosyanın ise “işgal rejiminin savaş suçları zincirinde yeni bir sayfa” anlamına geldiğini belirtti.

Bölgede tepkiler büyürken, Gazze’deki direniş hareketleri bu tabloyu “ahlaki ve hukuki iflasın kanlı göstergesi” olarak nitelendirdi ve “her damla kanın hesabının mutlaka sorulacağını” vurguladı.