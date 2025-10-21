Hizbullah’tan Uyarı: “Direniş Her An Hazır, Normalleşme İhanettir”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’nda konuşan Hizbullah Milletvekili Hasan İzzeddin, son dönemde bölgedeki askeri gerilime ve İsrail’in artan tehdit söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzzeddin, direniş ekseninin sahada yeniden güçlendiğini ve “herhangi bir saldırıya ani ve orantılı karşılık verme” kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

“Direniş kuvvetleri bugün İsrail’i caydıracak, Gazze ve Lübnan cephesini aynı anda savunacak düzeydedir” diyen İzzeddin, direnişin varlığının yalnızca askeri değil, ulusal bir onur meselesi olduğuna dikkat çekti.

Milletvekili ayrıca, İsrail’in saldırıları nedeniyle tahrip olan güney bölgelerinin yeniden imarına dönük adımların hızlandırılması gerektiğini belirterek, “Devletin görevi, direnişin kazandığı zaferin kalıcı hale gelmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Normalleşme süreçlerine yönelik sert bir tutum sergileyen İzzeddin, “İsrail’le masa kurmak, Filistin’de dökülen kanı unutmak demektir. Bu halk unutmaz, affetmez” dedi. Açıklamalar, Lübnan kamuoyunda özellikle direniş yanlısı kesimlerde geniş yankı buldu.

Siyasi gözlemciler, Hizbullah’ın son dönemdeki açıklamalarının, hem Gazze’deki savaşın bölgesel yansımalarına hem de İsrail’in kuzey cephesine dair artan gerilime karşı “kararlılık mesajı” taşıdığına dikkat çekiyor.

İzzeddin’in açıklamaları, Lübnan’ın güneyinde gerilimin tırmandığı, İsrail askerî birimlerinin sınır bölgelerinde yoğun manevralar gerçekleştirdiği bir döneme denk geliyor. Direniş kaynakları, bu adımların “psikolojik savaş” kapsamında değerlendirildiğini ve Hizbullah’ın caydırıcılığını test etmeye dönük girişimler olduğunu belirtiyor.