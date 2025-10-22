Gazze Ateşkesi Siyasi Hesapların Gölgesinde: ABD Baskı Kuruyor, Netanyahu Oyalıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ortadoğu uzmanı Dr. İyad el-Kara, ABD’nin Gazze dosyasındaki son hamlelerini değerlendirdiği açıklamasında, Beyaz Saray’ın mevcut ateşkesi Başkan Donald Trump’ın dış politika başarıları arasında göstermeye çalıştığını ifade etti. El-Kara’ya göre Washington, bu amaçla bölgeye çeşitli siyasi ve güvenlik heyetleri göndererek anlaşmanın devamı yönünde hem “ikna hem baskı” taktikleri uyguluyor.

Analist, Netanyahu hükümetinin ise ateşkesi kendi iç politik çıkarları doğrultusunda kullandığına dikkat çekerek, “Netanyahu, koalisyon içindeki aşırı sağ baskıyı dengelemek için zamana oynuyor. Bu da ateşkesin kırılgan zeminini daha da tehlikeye sokuyor” dedi.

El-Kara, İsrail içindeki siyasi çekişmelerin Gazze’deki sivil yaşamı doğrudan etkilediğini, ABD’nin ise bu tabloyu seçim sonrası dönemin dış politika vitrinine çevirmeye çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Filistin direnişinin sahadaki direncinin ateşkes sürecinde belirleyici olacağını belirten el-Kara, “ABD’nin baskısına ve İsrail’in hesaplarına rağmen direniş ekseninin sahada güçlü duruşu, bölgesel denklemin yönünü belirleyecek” ifadelerini kullandı.