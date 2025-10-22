Avrupa-Akdeniz Gözlemevi’nden Şok Rapor: “Gazze’de Hiçbir Filistinli Soykırımdan Uzak Kalmadı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Avrupa merkezli insan hakları kuruluşu Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med Monitor), Gazze Şeridi'ndeki son iki yılı kapsayan insan hakları raporunu yayımladı. Raporda, İsrail’in askeri operasyonlarının hedef gözetmeksizin sivil nüfusu vurduğu, sağlık, eğitim ve altyapı sistemlerini çökerttiği belirtildi.

Kuruluşa göre, iki yıllık süreçte 75 binden fazla Filistinli öldürüldü, 270 binden fazlası ise öldürme, yaralama veya alıkoyma eylemlerinden doğrudan etkilendi. Rapor, “Gazze’de şu anda hiçbir Filistinli, savaşın etkisinden tamamen uzak değil” tespitini içeriyor.

Gözlemevi, özellikle çocuklar ve kadınların orantısız biçimde hedef alınmasının, uluslararası insancıl hukuk açısından “soykırım eylemi” tanımına girdiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası toplumun tepkisiz tutumu ve ABD ile bazı Avrupa devletlerinin İsrail’e sağladığı askeri desteğin “suçun devamını kolaylaştırdığı” ifade edildi.

Raporun sonuç bölümünde, Birleşmiş Milletler’e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne “acil soruşturma ve yaptırım” çağrısı yapıldı. Euro-Med, “Gazze halkının yaşama hakkı, küresel sessizliğe rağmen direniyor” ifadeleriyle raporunu sonlandırdı.