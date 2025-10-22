ABD’nin Talimatıyla İngiliz Askerleri İsrail’de: Gazze Ateşkesi Uluslararası Gözetim Altında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin yönlendirmesiyle Londra yönetimi, Gazze’de yürürlüğe giren kırılgan ateşkesin denetimini güçlendirme amacıyla bir askeri gözlem grubunu İsrail’e sevk etti. İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre ekip, İsrail topraklarında konuşlanacak ve Gazze’ye sınır geçişi yapmayacak.

Kurulan koordinasyon merkezi, ateşkesin uygulanmasını izlemek ve çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla ABD gözetiminde faaliyet gösteriyor. Merkezde İngiliz askerlerinin yanı sıra Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen temsilcilerin yer aldığı, taraflar arasında bilgi akışı ve ara buluculuk işlevi yürütüleceği belirtildi.

İngiltere’nin bu hamlesi, son haftalarda ABD’nin ateşkesi kalıcı hale getirmek için bölge ülkelerine yaptığı yoğun diplomatik baskının ardından geldi. Ancak Filistinli siyasi çevreler, bu tür uluslararası gözetim mekanizmalarının “gerçek anlamda denetim değil, İsrail’in kontrolünü meşrulaştırma aracı” haline geldiği görüşünde.

Gözlemciler, İngiliz askerî varlığının bölgedeki gerilimi düşürmekten çok, Batı’nın Gazze dosyasına doğrudan müdahale kapasitesini artırmaya hizmet edebileceğini değerlendiriyor.