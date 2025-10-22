Moskova’da kritik temas: Putin ve Colani, Suriye sahasında yeni denge arayışında

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Moskova’da hafta başında gerçekleşen Putin–Colani görüşmesi, uzun süredir kapalı kapılar ardında yürütülen temasların artık görünür bir aşamaya taşındığını gösterdi. Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, İdlib merkezli güvenlik yapılanmaları, ticaret koridorlarının denetimi ve uluslararası tanınırlık konuları ele alındı.

Rusya’nın sahadaki etkisini kurumsallaştırmak, HTŞ’nin ise siyasi meşruiyetini pekiştirmek istediği bu yeni tablo, her iki taraf için de temkinli bir yakınlaşma anlamına geliyor. Buna rağmen taraflar arasındaki tarihî güvensizlik tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak Colani’nin Moskova’ya daveti, HTŞ’nin “sahadan masaya” geçiş stratejisinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu gelişmeyi “Rusya’nın Suriye sahasında Amerika ve Türkiye’nin müdahale alanlarına karşı yeni bir denge politikası” olarak yorumluyor. Aynı zamanda, bu politik girişimin bölgesel direniş eksenine karşı yeni bir denetim stratejisi doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

HTŞ kaynaklarından alınan bilgilere göre, örgütün Moskova temaslarını genişletmeyi ve sahadaki bazı ekonomik projelere entegre olmayı planladığı da ifade ediliyor. Bu çerçevede önümüzdeki haftalarda ek diplomatik adımların ve yeni güvenlik mutabakatlarının gündeme gelmesi bekleniyor.