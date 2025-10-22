Tahran’da silah kaçakçılığına ağır darbe: Güvenlik güçleri direniş karşıtı şebekeyi çökertti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran polisi, Tahran’ın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarla yasa dışı silah ticareti yapan organize bir çeteyi ortaya çıkardı. Güvenlik kaynaklarına göre, çete üyeleri kimi yabancı istihbarat ağlarıyla temas halindeydi ve ülke genelinde kargaşa oluşturmayı amaçlayan planlar yapıyordu.

Üç farklı adrese düzenlenen baskınlarda 100’ün üzerinde tüfek, tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan sanıkların “ülke güvenliğini tehdit”, “silahlı şebeke kurma” ve “yabancı unsurlarla iş birliği” gibi suçlamalarla yargılanacağı bildirildi.

İran Emniyet Teşkilatı yetkilileri, operasyonun Cumhuriyet’in istikrarını hedef alan yasa dışı yapılanmalara karşı “sıfır tolerans” politikası çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Aynı yetkililer, İran’ın direniş hattını ve iç güvenliğini hedef alan her tür girişimin “karşılıksız kalmayacağı” vurgusunu yaptı.

Analistler, Tahran’daki bu operasyonun sadece bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda Batı eksenli istikrarsızlık çabalarına verilen net bir yanıt olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve çetenin dış bağlantılarının da kısa sürede ortaya çıkarılmasının beklendiğini ifade etti.