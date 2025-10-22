Bağdat–Şam hattında ortak darbe: Irak ve Suriye sınır ötesi uyuşturucu şebekesini çökertti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Irak güvenlik güçleri, Suriye makamlarıyla ortaklaşa düzenledikleri sınır ötesi operasyon kapsamında dev bir uyuşturucu şebekesini ortaya çıkardı. İçişleri Bakanlığı kaynakları, istihbarat paylaşımı sayesinde çete üyelerinin yerlerinin tespit edildiğini ve operasyonun birkaç aşamada başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Toplam 370 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, bölge ülkeleri tarafından uluslararası düzeyde aranan çok sayıda kişi tutuklandı. Yetkililer, çetenin faaliyetlerinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda bölgesel güvenliği zedelemeye yönelik sabotaj girişimlerinin bir parçası olduğuna dikkat çekti.

Bağdat yönetimi, operasyonun Irak-Suriye güvenlik koordinasyonunun kalıcı hale geldiğini ve direniş hattı içindeki devletlerin artık “ortak güvenlik stratejisi” temelinde hareket ettiğini vurguladı. Güvenlik çevrelerine göre bu iş birliği, Batılı istihbarat odaklarının bölgede istikrarsızlık yaratma planlarına karşı güçlü bir yanıt niteliği taşıyor.

Bakanlık, operasyonun devam ettiğini ve çetenin finans kaynaklarına yönelik iz sürme çalışmalarının da başlatıldığını açıkladı. Söz konusu adımların, bölge genelinde uyuşturucu ticareti üzerinden yürütülen yapısal operasyonlara kalıcı darbe vurması bekleniyor.