Gazze için “uluslararası güç” formülü masada: Mısır direniyor, Ankara temkinli, Tel Aviv rahatsız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de gündem, yeniden inşa arayışlarının gölgesinde şekilleniyor. Uluslararası çevreler, ateşkesin korunması ve insani yardımların güvenli biçimde ulaşması için çok uluslu bir güvenlik gücü kurmayı tartışıyor. Ancak bu girişim, sahadaki dengeleri yeniden belirleyecek kadar hassas bir noktada duruyor.

Diplomatik kaynaklara göre Mısır, sınır güvenliği ve Refah geçidi üzerindeki kontrolünü kaybetmek istemediği için planın mevcut hâliyle onaylanmasına yanaşmıyor. Kahire, olası bir uluslararası konuşlanmanın “Filistin iç direnişinin hareket alanını daraltabileceği” kanaatinde.

Türkiye ile Endonezya ise krizin dışına itilmeden, insani bir çerçevede katkı sunmayı değerlendiriyor. Ankara diplomatik kanallarda “çatışmadan uzak kalma ve yerel halkın rızası olmadan adım atmama” şartlarını öne sürerken, Endonezya temsilcileri “sakinleştirici rol” vurgusuyla hareket ediyor.

İsrail tarafı ise uluslararası gücün sahada devreye girmesinin, fiilen kendi güvenlik politikalarını sınırlayacağı görüşünde. Tel Aviv’in bu plana itirazı, Washington’la yapılan son temaslarda da açık biçimde dile getirildi.

Direniş eksenine yakın kaynaklar ise bu tartışmayı, “Gazze’nin yeniden dizaynı” sürecinde direnişi çevreleme girişimi olarak okuyor. Aynı kaynaklar, uluslararası güç söyleminin “yardım kisvesi altında denetim politikaları” içerdiğini savunuyor.

Şimdilik tüm gözler, Kahire’de bu hafta yapılacak üçlü teknik görüşmelere çevrilmiş durumda. Bölgedeki dengeleri sarsacak asıl mesele ise hâlâ net: Uluslararası güç gerçekten barış için mi, yoksa direnişi kuşatmanın diplomatik versiyonu için mi kurulacak?