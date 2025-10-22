Doha’da Kritik Temas: Fidan Ve Kalın, Hamas Heyetiyle Gazze’nin Geleceğini Masaya Yatırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar’ın başkenti Doha’da yapılan toplantı, Gazze’de sahadaki sessizliğin diplomasi masasında da karşılık bulduğu bir döneme denk geldi. Görüşme, hem Türkiye’nin Gazze’deki yeniden yapılanma sürecinde üstlenebileceği rolü hem de Hamas’ın bölgesel destek ağını güçlendirme arayışını öne çıkardı.

Diplomatik kaynaklara göre heyet, Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına duyduğu güveni vurguladı. Muhammed Derviş’in başkanlığındaki Hamas temsilcilerinin, özellikle insani yardımların ulaştırılması sırasında yaşanan engeller ve Gazze’nin yeniden ayağa kalkması için oluşturulacak finansal mekanizmalar üzerinde detaylı sunumlar yaptığı öğrenildi.

Hakan Fidan ile İbrahim Kalın’ın, Türkiye’nin “kalıcı ateşkes ve onurlu yeniden inşa” formülünü öne çıkaran bir diplomatik hat kurmakta kararlı olduğu belirtiliyor. Yetkililer, Ankara’nın bu süreci yalnız teknik yardımla değil, siyasi meşruiyetin güçlendirilmesi üzerinden yürütmeyi planladığını ifade ediyor.

Toplantıya dair yayımlanan kısa bildiride “Gazze halkının onurlu direnişi ve yeniden inşanın ulusal iradeyle yürütülmesinin önemi” vurgulandı. Görüşmenin atmosferine dair kulis bilgilerine göre, taraflar ilerleyen haftalarda İstanbul’da ikinci bir toplantı yapma niyetinde.

Analistler, bu temasın yalnızca bir diplomatik görüşme değil, aynı zamanda Filistin dosyasında Türkiye’nin yeniden merkezî konuma yükselmesinin işareti olduğuna dikkat çekiyor. Doha’daki bu masa, Gazze’nin kaderini belirleyecek yeni bölgesel denklemin ilk ciddi tartışması olarak değerlendiriliyor.