Akdeniz Sabahında Kısa Süreli Panik: 4,5’lik Sarsıntı Bölgeyi Uyandırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.45’te Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Türkiye kara sahasının dışında yer aldı, ancak Hatay ve Mersin kıyılarında kısa süreli hissedildi.

Kıyı bölgelerinde halkın bir kısmı sarsıntıyla birlikte kendini dışarıya attı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, özellikle İskenderun ve Samandağ çevresinde vatandaşların uykudan uyanıp binaları terk ettiği görüldü.

AFAD ve yerel itfaiye ekipleri bölgede olumsuz bir duruma rastlanmadığını açıkladı. Buna rağmen, 2023’teki büyük depremlerin hâlâ hafızalardaki tazeliği nedeniyle sarsıntı halkta geçici bir tedirginlik yarattı.

Uzmanlar, Akdeniz havzasında son haftalarda artan mikro sarsıntıların bölgedeki jeolojik hareketliliğin yeni bir evreye geçtiğini gösterdiğini belirtiyor. Buna göre, deniz tabanındaki fay hatlarında küçük depremler zaman zaman kendini göstermeye devam edecek.