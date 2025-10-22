TBMM’den Kritik Karar: Türk Askeri İki Yıl Daha Lübnan’da

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan tezkereyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Lübnan’da konuşlu Barış Gücü kapsamında görevini 2027 yılına kadar sürdürmesine karar verildi. Milletvekillerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen oturumda tezkere, büyük çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

Resmî açıklamada, söz konusu görevin “bölgesel istikrarın korunması, insani yardımların sürdürülmesi ve uluslararası barış girişimlerine katkı” amacı taşıdığı belirtildi. Ancak kulislerde, kararın aynı zamanda İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Doğu Akdeniz’deki denge unsurlarını güçlendirme arayışıyla da bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Askerî kaynaklar, Lübnan’daki Türk birliklerinin hassas bölgelerde sivil koruma ve lojistik destek faaliyetlerine devam edeceğini kaydediyor. Özellikle güney sınır hattında yaşanan hareketlilik, sahadaki misyonun stratejik önemini artırmış durumda.

Ankara’nın bu adımı, sadece diplomatik değil, direniş coğrafyasında dayanışma mesajı olarak da yorumlanıyor. Bölgedeki dengelerin her an değişebildiği bir süreçte, Türkiye’nin varlığını sürdürüyor olması “yalnız askeri değil, siyasi bir duruş” anlamı taşıyor.