İsrail Kamuoyunda 7 Ekim Hesaplaşması: Halkın Çoğunluğu Soruşturma Komisyonu Talep Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- srail kamuoyunda “7 Ekim muhasebesi” her geçen gün derinleşiyor. Maariv gazetesinin yayımladığı ve ülke genelinde gerçekleştirilen ankete göre, halkın büyük çoğunluğu hükümetin güvenlik mekanizmalarındaki zaafların bağımsız bir heyet tarafından soruşturulmasını talep ediyor. Bu oran, İsrail toplumundaki öfkenin ve güvensizliğin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 64’ü, yaşanan istihbarat başarısızlıklarının üzerinin kapatılmaması gerektiğini savunurken, yüzde 58’i ise Gazze’ye uluslararası bir barış gücünün konuşlandırılmasının ordunun operasyonel serbestisini sınırlayacağı görüşünde birleşti. Bu tablo, ülke içinde hem hesaplaşma hem de güvenlik refleksi arasında giderek büyüyen bir ikileme işaret ediyor.

Analistler, anket sonuçlarını “toplumun, hükümetten şeffaflık ve sorumluluk talebinin açık ifadesi” olarak yorumluyor. Aynı zamanda, özellikle Gazze’de süren çatışmalarda siyasi liderliğin aldığı kararların sorgulanması gerektiği yönündeki iç baskının da artmakta olduğu belirtiliyor.

Direniş çevreleri ise bu durumun İsrail iç siyasetinde çatlak yarattığına dikkat çekiyor. Zira bir yanda savaş politikalarını sürdürmek isteyen yönetim, diğer yanda artık bu savaşın bedelini sorgulayan bir kamuoyu bulunuyor. 7 Ekim’in gölgesi, yalnızca İsrail’in sınırlarında değil, kendi siyasi sisteminin içinde de yankılanmaya devam ediyor.