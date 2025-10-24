Gazze’nin Sessiz Çığlığı: 10 Binden Fazla Filistinli İşgal Hapishanelerinde Rehin Tutuluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’nun kalbinde derinleşen bir insanlık trajedisi yaşanıyor. İsrail, son bir yılda gerçekleştirdiği toplu operasyonlarda binlerce Filistinliyi hiçbir mahkeme kararı olmadan alıkoydu. İnsan hakları kuruluşları, söz konusu gözaltıların “rehin politikası” olarak uygulandığını, özellikle Gazze ve Batı Şeria’daki sivillerin keyfi biçimde tutuklandığını vurguluyor.

Filistinli kaynaklara göre, rehin alınanların sayısı 10 bini geçmiş durumda. Bu kişiler arasında çocuklar, yaşlılar ve sağlık personelleri de bulunuyor. Gözaltında tutulanların büyük kısmı, uluslararası anlaşmalara aykırı biçimde ailelerinden ve avukatlarından izole halde tutuluyor.

Son yayımlanan raporlarda, işgalin askeri hapishanelerinde ciddi hak ihlalleri dikkat çekti. Tanık ifadelerine göre, tutuklulara sistematik şiddet uygulanıyor, beslenme ve sağlık ihtiyaçları kasıtlı olarak engelleniyor. Bazı tutukluların işkence sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü ve Filistinli insan hakları temsilcilikleri, bu uygulamaların savaş suçu niteliği taşıdığını belirterek acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu. Ancak işgal rejimi, tüm bu iddiaları reddediyor ve cezaevlerindeki koşulların “güvenlik gerekçesiyle” sürdürüldüğünü savunuyor.

Bölgedeki analizciler, İsrail’in bu politikayı direnişin moralini kırmak ve toplumsal direnci zayıflatmak amacıyla sürdürdüğünü ifade ediyor. Ancak Gazze, Nablus ve Ramallah’tan yükselen sesler bu baskının tersine etki yarattığını, halkın mücadelesini daha da derinleştirdiğini gösteriyor.

Şimdi gözler, uluslararası toplumun bu raporlar karşısında ne kadar somut bir adım atacağına çevrilmiş durumda. Sokaklarda yankılanan ses ise net: “Tutsaklar özgürlük, Filistin adalet istiyor.”