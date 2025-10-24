Maliki Sahnede: Irak’ta 11 Kasım Seçimlerine Doğru Güç Mücadelesi Kızışıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bağdat siyasetinde tansiyon giderek yükseliyor. Irak, 11 Kasım’da sandığa giderken eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin dönüşü, ülkedeki güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Maliki, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarında “Irak’ın demokratik istikrarını tehlikeye atacak girişimlere karşı duracağını” belirterek sahaya güçlü bir mesaj verdi.

2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Maliki, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra yeniden aktif politik sahneye döndü. Özellikle Şii siyasi bloklar arasındaki rekabetin derinleştiği bir dönemde Maliki’nin lideri olduğu Hukuk Devleti Koalisyonu, seçim öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Siyasi gözlemcilere göre Maliki, Sudani hükümetini “yönetim zafiyeti” ve “ekonomik istikrarsızlık” üzerinden eleştirerek, kendi tecrübesini istikrar vurgusu altında yeniden pazarlamaya çalışıyor. Bu hamle, Irak siyasetinde eski düzenin yeniden güç kazanabileceğinin sinyali olarak okunuyor.

Irak'taki Şii siyasi çevrelerde, Maliki’nin bu çıkışının hem İran’a yakın direniş grupları hem de ulusal egemenlik yanlısı çevreler arasında yankı bulduğu yorumları yapılıyor. Ancak ABD ve Körfez ülkelerine yakın kesimlerde Maliki’nin yeniden güç kazanması, “eski hatalara dönüş” olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, 11 Kasım seçimlerinin yalnızca yeni bir parlamentoyu değil, Irak’ın önümüzdeki yıllardaki yönünü de belirleyeceğini vurguluyor. Çünkü bu seçimde, ülkenin kaderi Maliki’nin temsil ettiği eski siyasetle Sudani’nin temsil ettiği yeni dengeler arasında şekillenecek.