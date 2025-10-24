  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Maliki Sahnede: Irak’ta 11 Kasım Seçimlerine Doğru Güç Mücadelesi Kızışıyor

24 Ekim 2025 - 16:54
News ID: 1742284
Maliki Sahnede: Irak’ta 11 Kasım Seçimlerine Doğru Güç Mücadelesi Kızışıyor

Irak siyasetinin ağır isimlerinden eski Başbakan Nuri el-Maliki, 11 Kasım’da yapılacak parlamento seçimleri öncesinde yeniden gündemin merkezine oturdu. Kendini “demokratik sistemin koruyucusu” olarak tanımlayan Maliki, mevcut Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye açık bir meydan okumayla siyasete tekrar ağırlığını koyuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bağdat siyasetinde tansiyon giderek yükseliyor. Irak, 11 Kasım’da sandığa giderken eski Başbakan Nuri el-Maliki’nin dönüşü, ülkedeki güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Maliki, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarında “Irak’ın demokratik istikrarını tehlikeye atacak girişimlere karşı duracağını” belirterek sahaya güçlü bir mesaj verdi.

2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık yapan Maliki, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra yeniden aktif politik sahneye döndü. Özellikle Şii siyasi bloklar arasındaki rekabetin derinleştiği bir dönemde Maliki’nin lideri olduğu Hukuk Devleti Koalisyonu, seçim öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Siyasi gözlemcilere göre Maliki, Sudani hükümetini “yönetim zafiyeti” ve “ekonomik istikrarsızlık” üzerinden eleştirerek, kendi tecrübesini istikrar vurgusu altında yeniden pazarlamaya çalışıyor. Bu hamle, Irak siyasetinde eski düzenin yeniden güç kazanabileceğinin sinyali olarak okunuyor.

Irak'taki Şii siyasi çevrelerde, Maliki’nin bu çıkışının hem İran’a yakın direniş grupları hem de ulusal egemenlik yanlısı çevreler arasında yankı bulduğu yorumları yapılıyor. Ancak ABD ve Körfez ülkelerine yakın kesimlerde Maliki’nin yeniden güç kazanması, “eski hatalara dönüş” olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, 11 Kasım seçimlerinin yalnızca yeni bir parlamentoyu değil, Irak’ın önümüzdeki yıllardaki yönünü de belirleyeceğini vurguluyor. Çünkü bu seçimde, ülkenin kaderi Maliki’nin temsil ettiği eski siyasetle Sudani’nin temsil ettiği yeni dengeler arasında şekillenecek.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha