Kahire Trafiği Yoğun: Ateşkes ve Esir Takasında Trump Planı Çıkmazı

Ortadoğu diplomasisi bir kez daha Kahire merkezli bir sınavdan geçiyor. İsrail'in Gazze'deki işgal operasyonlarını sürdürmesi, bölgedeki ateşkes umutlarını zayıflatıyor. Hamas'ın elindeki tutuklularla ilgili belirsizlik ve tüm cesetleri teslim edememesi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan barış planının ikinci aşamasına geçişi fiilen durdurdu.

Mısır, çıkmazı aşmak için diplomatik trafiği en üst seviyeye taşımış durumda. Hem Hamas hem de Fetih heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştiren Kahire yönetimi, Filistin iç siyasetini yeniden yapılandıracak geçiş formülleri üzerinde çalışıyor. Şartlar zor, beklentiler yüksek; ancak Mısır kaynakları, “siyasi çözüm için zaman daralsa da kapı kapanmış değil” mesajı veriyor.

Diplomatik kulislerde konuşulanlara göre, Trump planının ikinci aşaması, sadece ateşkesin değil, Gazze’nin gelecekteki yönetim modelinin de belirlenmesini kapsıyor. Bu aşamada, güvenlik düzenlemeleri, sınır geçişlerinin kontrolü ve uluslararası denetim misyonu gibi kritik başlıklar yer alıyor. Ancak İsrail’in “tam güvenlik kontrolü” ısrarı, bu denklemi daha da karmaşık hale getiriyor.

Filistinli analizciler, Kahire görüşmelerini “barış sürecinin son laboratuvarı” olarak yorumluyor. Çünkü burada sağlanacak bir uzlaşı, sadece ateşkesi değil, gelecekteki Filistin siyasal yapısının da temelini belirleyecek. Aksi halde, Gazze’de savaşın ardından şekillenmesi beklenen yeni düzen, daha baştan başarısızlığa mahkûm olabilir.

Mısır’ın çabalarına paralel olarak, Katar ve Ürdün de ara bulucu kanallar üzerinden sürece destek arayışında. Ancak Ortadoğu’daki güç dengeleri, sandıktan çıkan her umudu hızla diplomatik hesapların içine çekiyor. Bölgenin yeni denklemi, artık sahada değil, müzakere masasında şekilleniyor — fakat o masanın ayakta kalabilmesi için herkesin fedakârlık yapması gerekiyor.