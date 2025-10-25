İspanyol Çelik Devi Sarsılıyor: Sidenor Yöneticilerine “Soykırıma Ortaklık” Soruşturması

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Madrid merkezli Ulusal Mahkeme (Audiencia Nacional), İspanyol çelik üreticisi Sidenor’un tepe yönetimini hedef alan kapsamlı bir ceza soruşturması başlattı. Mahkeme belgelerine göre yöneticiler, İspanya’nın silah ihracat yasalarını ihlal ederek İsrail ordusuna zırh ve mühimmat bileşeni sağlayan çelik malzemeleri üçüncü ülkeler üzerinden kaçak yollarla sevk etmekle suçlanıyor.

Soruşturmanın temelinde, insan hakları örgütlerinin geçtiğimiz aylarda mahkemeye sunduğu dosyalar yer alıyor. Bu dosyalarda, Sidenor’un 2023–2024 yılları arasında Orta Doğu’ya yönlendirdiği bazı sevkiyatların, belgelerde “sivil inşaat malzemesi” olarak gösterildiği, ancak gerçekte askeri kullanım için tasarlanmış yüksek dayanımlı çelik paneller olduğu belirtiliyor.

Kaynaklara göre mahkeme, bu malzemelerin Gazze’deki sivil hedeflere yönelik saldırılarda kullanıldığına dair teknik kanıtları inceliyor. Bu durum, şirket yöneticilerini “soykırıma iştirak” suçlamasıyla karşı karşıya getiriyor — ki bu, İspanya hukuk sisteminde oldukça nadir görülen ve uluslararası ceza kapsamına giren bir suç.

İspanyol savcılar, soruşturmanın Avrupa Birliği düzeyinde genişletilebileceğini, zira aynı tedarik zincirinde Alman ve Fransız şirketlerinin de yer alabileceğini belirtiyor. Sidenor ise yaptığı kısa açıklamada iddiaları reddederek “tüm ihracatlarımız yasal çerçeve içindedir” ifadelerini kullandı. Ancak şirket hisseleri, haberin duyulmasının ardından Madrid Borsası’nda yüzde 7 değer kaybetti.

Uluslararası gözlemciler, bu sürecin Avrupa sanayi sermayesinin savaş suçlarındaki rolünü görünür kılabileceği görüşünde. İnsan hakları hukukçusu María Fernanda Ruiz, durumu şöyle özetledi:

“Eğer İspanyol sanayi şirketleri Gazze’de dökülen kana malzeme taşıdıysa, bu sadece ticari bir suç değil, tarihsel bir utançtır.”

Sidenor davası, Avrupa’da savaş ekonomisinin perde arkasına ışık tutabilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.