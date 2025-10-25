Gazze’de Yeni Dönem: Filistinli Gruplar Yönetimi Bağımsız Komiteye Devrediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kahire’de günler süren yoğun diplomatik görüşmelerin ardından Filistinli gruplar, Gazze yönetimiyle ilgili önemli bir uzlaşmaya vardı. Yapılan açıklamaya göre, bölgenin idaresi artık siyasi partilerden bağımsız, teknokrat uzmanlardan oluşan geçici bir komite tarafından yürütülecek. Komite, hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak hem de Arap ülkeleri ve uluslararası kurumlarla koordinasyonu sağlamakla görevlendirilecek.

Uzmanlar, bu adımın Hamas ile diğer Filistinli gruplar arasındaki siyasi gerilimi azaltma ve uluslararası yardım kanallarını etkinleştirme yönünde kritik bir hamle olduğunu belirtiyor. Komitenin yapısı ve yetkileri henüz netleşmese de, Kahire görüşmelerine katılan diplomatik kaynaklar, atılacak adımların sivil hizmetlerin yeniden işlerlik kazanması ve ekonomik istikrarın sağlanması için önemli olduğunu vurguluyor.

Filistin Yönetimi yetkilileri, uzlaşmanın Gazze’deki günlük yaşamı doğrudan etkileyeceğini belirterek, “Artık karar mekanizmaları halkın ihtiyaçlarına odaklanacak ve uluslararası standartlarla uyumlu çalışacak” dedi.

Analistler, geçici komitenin kurulmasının, Gazze’deki uluslararası yardım ve yatırım akışını hızlandırabileceğini ve bölgesel diplomasiye olumlu yansıyacağını ifade ediyor. Ancak saha koşullarının hâlâ belirsizliği koruduğu, İsrail kuşatması ve yerleşimci tehditlerinin komitenin görevini zorlaştırabileceği uyarısı yapılıyor.

Gözlemciler, Kahire’de varılan bu uzlaşmanın, Filistinli gruplar arasında güvenin yeniden tesis edilmesi ve Gazze’nin insani durumunun iyileştirilmesi açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini değerlendiriyor.