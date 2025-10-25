  1. Ana Sayfa
Batı Şeria’da Yükselen İşgal Şiddeti: BM Verileri Yerleşimci Saldırılarındaki Artışı Doğruladı

25 Ekim 2025 - 16:53
Batı Şeria’da Yükselen İşgal Şiddeti: BM Verileri Yerleşimci Saldırılarındaki Artışı Doğruladı

İsrail ordusu ve yerleşimci grupların Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik saldırıları sistematik biçimde artmaya devam ederken, Tulkerim’de üç Filistinlinin gözaltına alınması bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. Birleşmiş Milletler, yalnızca yılın ilk yarısında Filistin halkına karşı 757 yerleşimci saldırısının kaydedildiğini duyurdu.

     Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-  Batı Şeria genelinde İsrail işgal güçleri ile yerleşimci grupların baskı ve saldırıları tırmanırken, Tulkerim kentinde düzenlenen baskınlarda üç Filistinli gece saatlerinde gözaltına alındı. Bölge sakinleri, ordunun baskın sırasında evleri zorla bastığını, aileleri tehdit ettiğini ve kente giriş-çıkışların kısmi şekilde kapatıldığını aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından paylaşılan verilere göre, yılın ilk altı ayında Filistinlilere yönelik 757 yerleşimci saldırısı kayda geçti. Bu saldırılar arasında ev ve tarım alanlarının yakılması, sivillerin hedef alınması, yolların kapatılması ve toplu baskınlar bulunuyor.

Uzmanlar, saldırılardaki artışın işgal rejiminin yerleşim genişletme politikalarının doğrudan bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor. Yerleşimci grupların, ordu güçlerinin koruması altında hareket ettiği, birçok saldırının ise soruşturma açılmadan kapatıldığı belirtiliyor.

Filistinli gözlemciler ise yaşananların “toprak gaspını kalıcılaştırmayı ve Filistinlileri bölgeden zorla uzaklaştırmayı hedefleyen planlı bir strateji” olduğunu vurguluyor.

