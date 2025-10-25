Gazze'de şehit sayısı 68 bin 519'a çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 15'i enkazdan çıkartılan 19 cenaze ve 7 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 519'a yaralıların sayısının 170 bin 382'ye yükseldiği kaydedildi.