Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD yalanlarla savaş bahanesi üretiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Cumartesi günü yaptığı ulusal konuşmada, ülkesinin Kolombiya ile sahip olduğu derin ve tarihî bağları vurgulayarak, “iki kardeş halkın kader, risk ve fırsatlarda birleştiğini” belirtti. Maduro, “Venezuela ve Kolombiya, Simon Bolivar’ın evlatları olarak, barış ve refah için sonsuza dek birleşmiş iki kardeştir. Yaşasın Kolombiya! Yaşasın Venezuela! Yaşasın Bolivar!” ifadelerini kullandı.

Maduro, konuşmasının devamında ABD’nin kendisine yönelttiği uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarına sert yanıt verdi. ABD’nin, Venezuela’ya yönelik düşmanca politikalarını meşrulaştıramadığı için “yalan hikâyeler uydurduğunu” belirten Maduro, “Ne nükleer silahımız var ne de kimseye füze yöneltiyoruz. Bu nedenle tamamen uydurma, gülünç hikâyelerle devrimimizi karalamaya çalışıyorlar,” dedi.

Venezuela lideri, ülkesinin “kokain ve koka üretiminden tamamen arındığını” vurgulayarak, Bolivarcı Devrim’in sınır ötesi kaçakçılıkla mücadelede yüzde 100 kontrol sağlamayı hedeflediğini belirtti. Maduro, bu başarıyı, “emperyalizme bağımlı olmadan geliştirilen ulusal güvenlik stratejilerinin meyvesi” olarak nitelendirdi.

ABD’nin uyuşturucuyla mücadele dairesi DEA’yı “dünyanın en büyük uyuşturucu karteli” olarak tanımlayan Maduro, bu kurumla ilişkilerin kesilmesinin ardından Venezuela’nın kendi bağımsız güvenlik sistemini geliştirdiğini söyledi. “Artık kendi istihbaratımızla, kendi halk gücümüzle uyuşturucu baronlarına karşı savaşıyoruz,” dedi.

Maduro ayrıca, ABD’nin “her defasında yeni bir savaş bahanesi ürettiğini” belirterek, “Latin Amerika ve Karayip halkları tek sesle haykırıyor: Hayır savaşa, evet barışa, evet bağımsızlığa,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda, Venezuela halkının yüzde 94’ünün ABD’nin askeri tehditlerine ve işgal çağrılarına karşı olduğunu vurgulayan Maduro, “Eğer saldırırlarsa, işçi sınıfımız bu ülkenin en büyük ulusal kalkanı olarak ayağa kalkacaktır,” dedi.