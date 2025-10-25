İran: UAD kararı, İsrail’in insanlığa karşı suçlarını tescilledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 22 Ekim tarihli Filistin’e ilişkin son görüşünün, “İsrail rejiminin uluslararası insancıl hukukun en büyük ihlalcisi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu” belirtti.

Bekayi, Divan’ın bu görüşte, işgal altındaki Filistin halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli insani yardımların temin edilmesi sorumluluğunun tamamen İsrail rejimine ait olduğunu açıkça hatırlattığını vurguladı. Aynı zamanda Tel Aviv’in bu yardımların girişine engel olmasının da uluslararası hukuk açısından suç teşkil ettiğini ifade etti.

İranlı sözcü, “Uluslararası hukuk, aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullanmayı kesin biçimde yasaklamıştır,” dedi.

Bekayi, Divan’ın daha önce de İsrail’in Filistin topraklarını işgalini açık biçimde yasa dışı ilan ettiğini ve bu işgalin derhal sona erdirilmesi gerektiğini karara bağladığını hatırlattı. Ancak, siyonist rejimin hiçbir uluslararası yükümlülüğe uymadığını ve işgal, kuşatma, yerleşim ve katliam politikalarını ısrarla sürdürdüğünü vurguladı.

Sözcü, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) aylardır İsrail rejiminin Gazze’de işlediği en ağır uluslararası suçlar — savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım — hakkında yürüttüğü soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Bekayi, Batı’nın İsrail’e sağladığı “cezasızlık kalkanının” artık son bulması gerektiğini söyleyerek, “Siyonist rejimi koruyanlar da işlenen suçların sorumluluğunu paylaşmaktadır” ifadesini kullandı.