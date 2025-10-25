İran, Çin ve Rusya’dan ortak çıkış: BM kararı resmen sona erdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, Çin ve Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi’ye ortak bir mektup göndererek, İran’ın barışçıl nükleer programına ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının ve Ajans’ın buna bağlı raporlama yükümlülüklerinin resmen sona erdiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X hesabından yaptığı açıklamada, üç ülkenin daimi temsilcilerinin ortak mektubunun, 18 Ekim’de BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na gönderilen ve 2231 sayılı kararın sona erdiğini ilan eden bildirinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Garibabadi, mektupta, Avrupa üçlüsünün (İngiltere, Fransa ve Almanya) “snapback” yani yaptırımların geri dönmesi mekanizmasını devreye sokma girişiminin “yasa dışı, hükümsüz ve siyasi amaçlı” bir hamle olarak nitelendirildiğini ifade etti. Üç ülke, kararın tüm hükümlerinin 18 Ekim 2025 itibarıyla hukuken sona erdiğini vurguladı.

İranlı diplomat, 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde UAEA Yönetim Kurulu’nun 15 Aralık 2015 tarihli kararının (GOV/2015/72) “doğrulama ve izleme sürecini 10 yıl sonra otomatik olarak sonlandırdığını” hatırlattı. Buna göre, 18 Ekim 2025 itibarıyla İran dosyasının UAEA Yönetim Kurulu gündeminden çıkarıldığı ve bu konuda artık hiçbir yasal işlem gerekmediği bildirildi.

İran, Batılı ülkelerin “snapback” mekanizmasını gayrimeşru, tek taraflı ve siyasi baskı aracı olarak reddediyor. Tahran yönetimi, 18 Ekim itibarıyla BM kararlarının dayattığı tüm kısıtlamaların sona erdiğini ilan etti.

ABD’nin 2018’de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek “azami baskı” politikası çerçevesinde uyguladığı yaptırımlar, İran ekonomisine zarar vermeyi hedeflemiş olsa da, İran bu süreçte Asya, Avrasya ve bölge ülkeleriyle işbirliğini derinleştirerek yaptırımların etkisini azaltmayı başardı. Çin ve Rusya’nın açık desteği, ABD ve Avrupa’nın İran’ı tecrit etme planlarını fiilen geçersiz kıldı.