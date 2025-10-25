Washington’un yeni savaş oyunu: “Uyuşturucu” bahanesiyle Latin Amerika’ya dönüş

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD son haftalarda dış politikasında keskin bir yön değişikliğine gitti. Washington yönetimi, Karayipler ve Pasifik Okyanusu’nda “uyuşturucu taşıyan tekneler” bahanesiyle düzenlediği hava saldırılarıyla onlarca kişiyi öldürdü. Donald Trump yönetimi bu operasyonları “ölüm tacirlerine karşı önleyici savaş” olarak nitelese de, Amerikan medyası bu saldırıları iç siyasette güç kazanmak ve Latin Amerika’da nüfuz alanlarını yeniden kurmak için yürütülen emperyalist bir hamle olarak değerlendiriyor.

Amerika’nın Latin Amerika’ya dönüşü

Maryland Üniversitesi’nden Prof. John Haltefanger, Foreign Policy’deki makalesinde bu saldırıların Kongre onayı olmadan ve müttefiklere haber verilmeden yürütüldüğünü, dolayısıyla Trump’ın “yeni savaş başlatmama” vaadini ihlal ettiğini vurguluyor. Haltefanger’a göre asıl hedef uyuşturucu kaçakçılığı değil, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu devirmek. Washington, Caracas yönetimini ABD karşıtı direnişin simgesi olarak görüyor ve ekonomik krizle sarsılan iç kamuoyunu bu tür askeri gösterilerle oyalamaya çalışıyor.

ABD Senatosu’ndaki Demokratlar, bu saldırıların “Savaş Yetkileri Yasası”na aykırı olduğunu savunarak operasyonların durdurulması için girişimde bulundular; ancak az farkla başarısız oldular. Birleşmiş Milletler uzmanları ve insan hakları örgütleri, söz konusu saldırıları “yargısız infaz” olarak tanımladı.

Hukuk maskesi altında emperyalist meşrulaştırma

Trump yönetimi, operasyonları meşrulaştırmak için ABD Anayasası’nın ikinci maddesine dayanıyor ve Latin Amerika’daki kartelleri “terör örgütü” olarak tanımlıyor. Ancak hukukçulara göre bu yorum tamamen keyfi ve yasadışı. Uluslararası hukukta uyuşturucu ticareti “silahlı saldırı” kapsamına girmiyor. Üstelik Venezuela, ABD’de ölümlere neden olan fentanilin ana kaynağı bile değil.

Brookings Enstitüsü’nden Wanda Felbab-Brown, bu yaklaşımın gelecekte ABD’nin askeri gücü kendi topraklarında bile “uyuşturucu ile mücadele” bahanesiyle kullanmasının önünü açabileceği uyarısında bulunuyor. Cornell Üniversitesi’nden Kenneth Roberts ise Trump’ın “terörle savaş” kavramını “uyuşturucuya savaş” söylemine dönüştürerek sınırsız yetki elde etmeye çalıştığını belirtiyor.

Gizlilik, yalan ve iktidar yoğunlaşması

New York Times’ta yayımlanan Jameel Jaffer imzalı yazıya göre, Adalet Bakanlığı gizli bir hukuki notla bu saldırıları “yasal” saymış durumda. Ancak notun içeriği gizli tutuluyor. Jaffer, bu yöntemin 11 Eylül sonrası Bush yönetiminin “işkence ve suikast meşrulaştırması”yla aynı çizgide olduğunu söylüyor. Ona göre asıl tehlike, “yargısız infazın sıradanlaşması ve başkanın denetimsiz ölüm yetkisi kullanması.”

Yeni emperyal doktrin: Monroe’dan Trump’a

Uzmanlara göre Karayipler’deki bu saldırılar, ABD’nin Latin Amerika’daki askeri nüfuzunu yeniden tesis etme girişimi. Bu yaklaşım 19. yüzyılın “Monroe Doktrini”nin çağdaş versiyonu olarak görülüyor; yani Batı yarımküresini ABD’nin “özel mülkü” sayan emperyalist anlayışın devamı. Kolombiya açıklarında bir balıkçının ölümüne yol açan ABD hava saldırısı, bölgedeki öfkeyi büyüttü ve ABD’nin “müttefikleriyle” dahi gerilim yaşamasına neden oldu.

Uzmanlar, bu politikaların ABD’yi “hukukun koruyucusu” olmaktan çıkarıp “uluslararası düzeni ihlal eden fail” konumuna getirdiğini vurguluyor. Washington’un “ölüm tacirleriyle savaş” söylemi, fiilen Latin Amerika halklarına karşı yürütülen yeni sömürgeci bir savaşın kılıfı haline gelmiş durumda.