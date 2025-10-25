Tahran-İslamabad Hattında Yeni Dönem: İran ve Pakistan Bölgesel Ticaret Koridorlarını Güçlendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tahran ve İslamabad yönetimleri, sınır kapılarındaki gümrük süreçlerini kolaylaştırmak, ticari yük taşımacılığını hızlandırmak ve demiryolu bağlantılarını geliştirmek amacıyla kapsamlı bir ekonomik iş birliği paketi üzerinde uzlaştı. Tarafların yeni düzenlemelerle özellikle kara ve demiryolu geçişlerinde yaşanan gecikmeleri azaltarak ticari akışı istikrara kavuşturmayı hedeflediği bildirildi.

Anlaşmanın en önemli başlıklarından biri, demiryolu ağının modernizasyonu ve uluslararası yük hatlarıyla entegrasyonu. Bu kapsamda İran’ın Çabahar ve Bender Abbas limanları ile Pakistan'ın Gwadar ve Karaçi limanları arasında daha hızlı ve güvenli taşıma hatları kurulması planlanıyor. Yetkililer, bunun yalnızca iki ülkenin değil, Çin’den Avrupa’ya uzanan kuşak ticaret yollarının da kapasitesini artıracağını belirtti.

Uzmanlar, bu iş birliğini, bölgesel ekonomik bağımsızlık arayışının ve Batı Asya'nın ticari arterlerinin dış baskılara karşı güçlendirilmesinin stratejik bir adımı olarak değerlendiriyor. Ekonomistler ise projenin orta vadede enerji, sanayi ve tarım ürünlerinin kesintisiz dolaşımını mümkün kılarak, hem yerel pazarları hem de transit gelirlerini güçlendireceğine işaret ediyor.

İran ve Pakistan, daha önce de sınır ticaret pazarlarının genişletilmesi ve ortak enerji projelerinin geliştirilmesi konusunda benzer adımlar atmıştı. Yeni anlaşma, bu sürecin kurumsallaşması ve taşımacılık altyapısının uzun vadeli bölgesel entegrasyona uygun şekilde yeniden inşa edilmesi anlamına geliyor.