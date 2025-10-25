Batı Şeria'da sözde "yerleşimci" terörü: Görülmemiş saldırı dalgası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin kaynaklı Ma’an ajansına dayandırılan Mehr haberine göre, Siyonist rejimin destekçisi olan Haaretz gazetesi, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi işgalciler, işgal ordusunun desteğiyle Filistinlilere karşı benzeri görülmemiş bir saldırı dalgası başlattığını itiraf etti. Bu saldırıların özellikle zeytin hasadı döneminde yoğunlaştığı belirtildi.

Rapora göre, işgalci çetelerin saldırıları sonucu onlarca Filistinli şehit oldu veya yaralandı, binlerce zeytin ağacı kesildi ya da yakıldı. Siyonist milislerin, işgal ordusunun himayesinde tarım alanlarını yok ederek Filistinlilerin geçim kaynaklarını hedef aldığı vurgulandı.

Haaretz, Siyonist yerleşimcilerin soğukkanlılıkla hem ateşli hem de kesici silahlarla Filistinli köylülere saldırdığını, araçları yaktığını ve köylerdeki zeytinlikleri tahrip ettiğini aktardı. En yoğun saldırılar, Nablus ve Ramallah çevresindeki Duma, Silvad, Nur Şems, el-Ma‘racat ve Kafr Malik köylerinde yaşandı. Yüzlerini kapatan yerleşimcilerin geceleri tepelerden inerek köylüleri hedef aldığı bildirildi.

Direniş kaynakları, bu saldırıların ABD tarafından korunan işgal rejiminin sistematik “etnik temizlik” politikasının bir parçası olduğunu ve Filistin halkının zeytin ağaçlarıyla sembolleşen direniş kültürünü yok etmeyi amaçladığını belirtiyor.