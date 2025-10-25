“Yeni Gazze” Planı: İşgal Rejimi Desteğindeki Çeteler Gazze’de Kontrolü Ele Geçirmeye Çalışıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde savaşın ve ablukaların derinleştirdiği kaos ortamından yararlanan bazı silahlı unsurların, İsrail istihbaratıyla koordineli biçimde “Yeni Gazze” adlı bir proje yürüttüğü bildirildi. Filistinli güvenlik kaynaklarına göre proje, bölgede direnişin toplumsal meşruiyetini aşındırmak, güvenlik boşluğu yaratmak ve İsrail’in dayattığı idari modelin zeminini hazırlamak amacı taşıyor.

Saha kaynakları, bu çetelerin dört ana grup halinde organize edildiğini, İsrail’in istihbarat kanalları üzerinden silah, finansman ve istihbarat desteği sağladığını aktardı. Grupların hedefinin, savaş sonrası süreçte Gazze’nin yönetimini ele geçirecek bir “yerel otorite” kurmak olduğu iddia ediliyor.

Uzmanlar, “Yeni Gazze” projesinin İsrail’in uzun süredir gündeminde olan **“direniş sonrası Gazze senaryosu”**nun bir uzantısı olduğunu vurguluyor. Bu planın, bölgeyi direniş ekseninden koparmayı, silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturmayı ve İsrail ile uyumlu yerel yönetimler kurmayı amaçladığı belirtiliyor.

Filistinli analist Muhammed el-Haddad, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu proje, direnişi askeri olarak yok edemeyen İsrail’in, Gazze’yi içeriden çözme stratejisidir. Ancak halkın direnişe olan desteği, bu planların başarı şansını zayıflatıyor.”

Direniş kaynakları ise, sahada bu tür oluşumların Filistin halkının iradesini temsil etmediğini, işgal rejiminin bölgeyi bölme çabalarının her zaman boşa çıkacağını belirtiyor.

Sky News Arabia’nın haberine göre, dört Hamas karşıtı çete gücünün tamamının İsrail tarafından desteklendiği ve kendilerini “Hamas’ı iktidardan uzaklaştırmayı amaçlayan ortak bir projenin parçası” olarak gördükleri bildirildi.

Haberde, bu grupların tamamının hâlen İsrail kontrolünde bulunan bölgelerden faaliyet gösterdiği ve “sözde ‘sarı hat’” olarak adlandırılan, ateşkes anlaşması kapsamında İsrail askerlerinin konuşlandırıldığı sınırın gerisinde konumlandığı aktarıldı.

Çete lideri Estal’in açıklamaları

Sky News’a konuşan çete lideri Husam el-Estal, Güney Gazze’deki üssünden yaptığı açıklamada, “Bizim resmi bir projemiz var; ben, Yasir Ebu Şebab, Rami Hels ve Eşref el-Mensi. Hepimiz Yeni Gazze yanındayız. Yakında Gazze Şeridi üzerinde tam kontrolü sağlayacağız ve tek çatı altında birleşeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Estal’in çete üssünün, “sarı hat” boyunca uzanan askeri bir yolda, İsrail ordusunun en yakın mevzisine 700 metreden daha kısa mesafede bulunduğu belirtildi. Üs, daha önce Gazze’nin ikinci büyük kenti Han Yunus’un yeşil bir banliyösü olan, ancak şimdi enkaz ve askeri siperlerle dolu bir bölgeye dönüşmüş bir alanda yer alıyor.

Estal, bu bölgede doğduğunu, ancak 2010 yılında Hamas tarafından, Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi’yle bağlantılı silahlı gruplarda yer alması nedeniyle peşine düşülmesi üzerine kaçmak zorunda kaldığını ifade etti.

Çetenin faaliyetleri ve işbirlikleri

Estal, sonraki 11 yılını Mısır ve Malezya’da Filistin Yönetimi’ne bağlı güvenlik birimleri için çalışarak geçirdiğini, Gazze’ye dönüşünün ardından 2018’de Malezya’da bir Hamas üyesinin öldürülmesine karıştığı iddiasıyla idam cezasına çarptırıldığını belirtti.

Haberin devamında Estal, savaş başladığında çetelerin “esir bırakıldığını, İsrail’in hapishaneyi bombalayarak kendilerinden kurtulacağını umduğunu” söylediğini ve iki ay sonra kapıları kırarak kaçtıklarını aktardı.

Silahlarının, özellikle Kalaşnikof tüfeklerinin, Hamas’ın eski savaşçılarından kara borsadan alındığı iddia edildi; mühimmat ve araçların ise İsrail ile koordinasyon sağlanarak Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan sokulduğu belirtildi. Aynı sınır kapısını başka bir çete lideri Yasir Ebu Şebab da kullanıyor.

Sky News, daha önce Ebu Şebab çetesinin araçları İsrail ordusu ve Arap-İsrailli bir araba tüccarının yardımıyla Gazze’ye soktuğunu ortaya koymuştu. Estal de aynı araç tüccarıyla çalıştığını ve araçlarından birinde kısmen kazınmış İbranice yazı bulunduğunu söyledi.

Estal, çetesinin ayrıca kampta yaşayan sivillere destek sağlamak için haftalık temel malzeme sevkiyatı aldığını ve yaklaşık 30 aileye tıbbi ve eğitim desteği verdiklerini belirtti. Çocuklara elma, muz, yiyecek, içecek ve cips verildiği, diğer bölgelerde ise çocukların sadece mercimek ve makarna ile yetinmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Sky News ayrıca, Kuzey Gazze’de faaliyet gösteren diğer çetelerin de İsrail’den malzeme temin ettiğini bildirdi. Rami Hels liderliğindeki bir çete üyesi, İsrail ordusu ile koordinasyonun dolaylı olarak Bölgesel Koordinasyon ve İrtibat Ofisi aracılığıyla sağlandığını, buranın İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı olduğunu ancak Filistin Yönetimi yetkililerini de içerdiğini aktardı.

Filistin Yönetimi ve çeteler

Estal, grubundaki bazı kişilerin halen Filistin Yönetimi’nde çalıştığını ve Filistin Yönetimi’nin bu çetelerle doğrudan ilişkisini kabul edemediğini, zira bunun yönetim için ek bir yük oluşturacağını ifade etti.

İsrail ile malzeme temini konusunda işbirliği yaptığını söyleyen Estal, ancak çete operasyonlarını İsrail ile koordine etmediğini iddia etti. Sky News, Ebu Şebab çetesinin geçmişte iki savaşta İsrail hava saldırılarından destek aldığını aktardı.

Hamas, 3 Ekim’de Estal çetesinin müdahalesi sırasında bazı savaşçılarının öldürülmesi üzerine söz konusu grubun İsrail ile doğrudan koordinasyon yaptığını belirtti. Estal, “İsrail hava saldırılarını kontrol etmiyorum. İsrailliler sadece silahlı Hamas gruplarını gördü ve vurdu” iddiasında bulundu.

Nisan ayında, çete kurulduktan iki ay önce Estal’in çadırı İsrail tarafından bombalandı ve 22 yaşındaki hamile kızı Nihad hayatını kaybetti. Estal, bunun hedefinin yakınlarda yaşayan bir Hamas üyesi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Estal, “Çocuklara ve kadınlara karşı işlenen tüm suçları sayarsak, suç İsrail’de değil, halkın arasına saklanan Hamas’ta” ifadelerini kullandı.

‘Yeni Gazze’ projesi ve dış destek

Sky News’a konuşan çeşitli kaynaklar, çetelerin dış güçlerden de destek aldığını ve bu ülkelerin “Yeni Gazze” projesini desteklediğini aktardı. Estal, “Çok yakında, inşallah bunu kendiniz göreceksiniz; biz Gazze’nin yeni yönetimi olacağız. Projemiz Yeni Gazze. Savaş yok, herkesle barış; ne Hamas, ne terör.” dedi.

Sky News ile görüşmeden iki gün sonra, Donald Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner aynı ifadeyi kullandı ve Gazze’yi “sarı hat” boyunca belirsiz bir süre için bölmeyi önerdi. Kushner, gazetecilere, “Yeniden inşa fonları halen Hamas kontrolündeki bölgelere gitmeyecek.” dedi ve İsrail’in kontrolündeki bölgede “yeni bir Gazze inşa etmeye başlamak için çalışmalar yürütüldüğünü” ekledi.