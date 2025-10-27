Kurşunun Yönü Kasıtı Gösteriyor – Eski ABD’li Askerden Şirin Ebu Akile Davasında Çarpıcı İtiraf

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın Cenin kentinde 2022 yılında yaşanan trajedi, üç yıl sonra yeni bir tanıklıkla yeniden tartışma konusu oldu. Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesiyle ilgili konuşan eski ABD ordusu mensubu Steve Gabavics, olay yerinden elde edilen balistik veriler ve çekim açılarını değerlendirerek, “Bu tür atışlar rastgele yapılmaz. Nişancı, neye ateş ettiğini biliyordu,” dedi.

Gabavics’in açıklamaları, İsrail’in yıllardır sürdürdüğü “çatışma ortasında yanlışlıkla vuruldu” yönündeki savunmayı sorgulatıyor. Eski askeri yetkiliye göre, kullanılan tüfek türü, hedefin mesafesi ve ateşin sürdüğü süre, olayın bir “hata” olarak açıklanamayacağını gösteriyor.

Uluslararası basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesinin ardından kapsamlı bir soruşturma talep etmiş, ancak İsrail makamları sorumluluğu kabul etmemişti. ABD’nin olayla ilgili tutumu ise eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Gabavics’in ifadeleri, Washington’un Tel Aviv üzerindeki baskısını artırabilecek yeni bir döneme işaret ediyor. ABD kamuoyunda da ses getiren bu açıklama, Ebu Akile için adalet talebini yeniden alevlendirdi.

“Gerçekler gizlenemez,” diyor Gabavics. “Bu, bir gazetecinin öldürülmesiyle sınırlı bir mesele değil; bu, gerçeği susturmanın planlı bir örneği.”